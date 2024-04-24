Гид по азиатским пельменям / Китайские сиу май, корейские камди пигоди и непальские момо

Азиатские пельмени — отдельная вселенная, в которой непросто сориентироваться. Путаница усугубляется особенностями иероглифов: в разных культурах многообразие видов изделий предстает под различными именами.
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