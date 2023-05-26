Дрессировщик рассказала, как успокоить очень активную собаку

Владельцам гиперактивных собак или очень игривых щенков не всегда легко успокоить питомца. А желание животного без передышки постоянно двигаться – прыгать, бегать, совершать хаотичные и бессмысленные движения вокруг владельца – может очень утомить.
Владельцам гиперактивных собак или очень игривых щенков не всегда легко успокоить питомца. А желание животного без передышки постоянно двигаться – прыгать, бегать, совершать хаотичные и бессмысленные движения вокруг владельца – может очень утомить.
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