Журнал «Профиль»

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Дрессировщик рассказала, как успокоить очень активную собаку

Дрессировщик рассказала, как успокоить очень активную собаку

Владельцам гиперактивных собак или очень игривых щенков не всегда легко успокоить питомца. А желание животного без передышки постоянно двигаться – прыгать, бегать, совершать хаотичные и бессмысленные движения вокруг владельца – может очень утомить.

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