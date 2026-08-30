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Модель КрАЗ-255Б из бумаги

Модель КрАЗ-255Б из бумаги

Модель в масштабе 1:25, длина около 35см. КрАЗ-255Б (народные прозвища: «лаптёжник», «лапотник», «лапоть», «луноход») — советский тяжёлый грузовой автомобиль-вездеход с колёсной формулой 6×6, выпускавшийся серийно Кременчугским автомобильным заводом с 1967 по 1994 годы.

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