"Плохое время пришло, мы пока терпим": мигранты жалуются на запрет резать баранов и молиться посреди улицы

домой, домой, домой! - все обычаи, привычки, одежда- там, на родной земле!!! У нас другая культура и обычаи- и они не про вас. Нам неинтересны ваши обычаи и устои. Домой, все домой!

авдей НА

Картавый дал им землю страну вот пускай и живут там как хотят а мы сами разберемся что нам делать кто такие братья мы уже поняли и увидели в 90 г как резали в средней азии наших И сейчас с хохлами Эти суки краснозадые раздербанили страну на куски сами сейчас америка виновата а вы в 17 г зачем мину закладывали на развал Говорите правду если визжите правдой сильны