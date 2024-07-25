Беспредел мигрантов. "Слабовики" бездействуют. Чернобровый тиктокер под печальную этническую музыку выразил всю боль иноземцев в России.
"Плохое время пришло, мы пока терпим": мигранты жалуются на запрет резать баранов и молиться посреди улицы
Комментарии
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ninikooo Митусова
домой, домой, домой! - все обычаи, привычки, одежда- там, на родной земле!!! У нас другая культура и обычаи- и они не про вас. Нам неинтересны ваши обычаи и устои. Домой, все домой!
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9 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
"Слабовики" не принимают меры. В народе уже правоохранительные органы и "силовики" получили прозвище "СЛАБОВИКИ". От них никакого толка. Поэтому народ стал выходить на улицу, самостоятельно решать проблему мигрантов.
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8 час.
авдей НА
Картавый дал им землю страну вот пускай и живут там как хотят а мы сами разберемся что нам делать кто такие братья мы уже поняли и увидели в 90 г как резали в средней азии наших И сейчас с хохлами Эти суки краснозадые раздербанили страну на куски сами сейчас америка виновата а вы в 17 г зачем мину закладывали на развал Говорите правду если визжите правдой сильны
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7 час.
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