Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 849 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Nемо
    Мне вот просто интересно, сколько грамм угля, миллиграммов нефти поставил СССР в период с июля 1941 года до мая 1945 ...США не хотят, что...
  • Врам Тавризов
    Автор, эти газовозы ходят не под российским флагом! Они не наши! Их построили на деньги амеров, да, и они обслуживают...США не хотят, что...
  • михаил ошкин
    А за что ее любить? За то, что стала государством в государстве? А теперь еще и постепенно превращается в Москвабад?Важное решение по...

"Плохое время пришло, мы пока терпим": мигранты жалуются на запрет резать баранов и молиться посреди улицы

"Плохое время пришло, мы пока терпим": мигранты жалуются на запрет резать баранов и молиться посреди улицы

 Беспредел мигрантов. "Слабовики" бездействуют. Чернобровый тиктокер под печальную этническую музыку выразил всю боль иноземцев в России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ninikooo Митусова
домой, домой, домой! - все обычаи, привычки, одежда- там, на родной земле!!! У нас другая культура и обычаи- и они не про вас. Нам неинтересны ваши обычаи и устои. Домой, все домой!
Ответить
9 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
&quot;Слабовики&quot; не принимают меры. В народе уже правоохранительные органы и &quot;силовики&quot; получили прозвище &quot;СЛАБОВИКИ&quot;. От них никакого толка. Поэтому народ стал выходить на улицу, самостоятельно решать проблему мигрантов.
Ответить
8 час.
авдей НА
Картавый дал им землю страну вот пускай и живут там как хотят а мы сами разберемся что нам делать кто такие братья мы уже поняли и увидели в 90 г как резали в средней азии наших И сейчас с хохлами Эти суки краснозадые раздербанили страну на куски сами сейчас америка виновата а вы в 17 г зачем мину закладывали на развал Говорите правду если визжите правдой сильны
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх