Экипаж миссии NASA SpaceX Crew-10 с российским космонавтом Кириллом Песковым ушел на карантин

Четыре члена экипажа, готовящегося к запуску на борту миссии NASA SpaceX Crew-10 на Международную космическую станцию, 26 февраля 2025 года ушли на стандартный предполетный карантин в Космическом центре имени Линдона Джонсона в Хьюстоне.
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