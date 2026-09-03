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МОСИНФОРМ

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Прошел первый год работы беспилотных трамваев в столице

Прошел первый год работы беспилотных трамваев в столице

Беспилотные трамваи уже год перевозят пассажиров по маршруту № 10. С момента запуска инновационный транспорт совершил свыше 4,2 тысячи рейсов без единого нарушения правил дорожного движения.

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