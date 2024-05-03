VK приобрела 40% сервиса для контроля и продажи билетов Intickets

В прошлом году Минкульт сделал VK единым оператором программы «Пушкинская карта». Как сделку, стоимость которой неизвестна, оценивают участники рынка и какие отзывы о работе с этим сервисом есть у учреждений культуры?VK приобрела 40% компании Intickets.