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VK приобрела 40% сервиса для контроля и продажи билетов Intickets

VK приобрела 40% сервиса для контроля и продажи билетов Intickets

В прошлом году Минкульт сделал VK единым оператором программы «Пушкинская карта». Как сделку, стоимость которой неизвестна, оценивают участники рынка и какие отзывы о работе с этим сервисом есть у учреждений культуры?VK приобрела 40% компании Intickets.

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