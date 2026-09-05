«Лютая халява»: в Индии местные пришли за свежим бетоном с ведрами и кастрюлями

В Индии свежезалитая дорога неожиданно превратилась в источник бесплатного стройматериала. Пока бетон ещё не успел затвердеть, местные жители начали набирать его ведрами, тазами и даже кастрюлями, вооружившись лопатами.
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