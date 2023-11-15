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Круто предупредили: раскрыты причины попадания российской ракеты в либерийский сухогруз на Украине

Круто предупредили: раскрыты причины попадания российской ракеты в либерийский сухогруз на Украине

  «С судном случилось то, что должно было случиться» Российская ракета Х-31П попала в либерийский сухогруз, который прибыл в порт Южный Одесской области.

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Комментарии
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Алексей Камышов
А после этого начнут тонуть кораблики пиндосов от случайных мин второй мировой войны, всплывших на их форватере.
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10 час.
Виктор Муравьев
А ниже ватерлинии делать дырки совсем бесполезно - там не видно!
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6 час.
ГМ
Георгий Михалев
В это заключается вся интрига.🤣
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46 мин.

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