Суд оставил в силе приговор терапевту по делу о смерти пациента

Апелляция оставила приговор без изменения Архангельский областной суд оставил без изменения приговор врачу-терапевту поликлиники в Северодвинске.
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