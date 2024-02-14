Причиной приостановки торгов на Мосбирже стала ошибка на сервере

В Мосбирже назвали ошибку на сервере причиной временной приостановки торгов на фондовом рынке. «Приостановка торгов была вызвана ошибкой конфигурации основного сервера торгово-клиринговой системы фондового рынка, на который был выполнен переход в рамках устранения нештатной ситуации 13 февраля», — говорится в заявлении площадки.