Причиной приостановки торгов на Мосбирже стала ошибка на сервере

В Мосбирже назвали ошибку на сервере причиной временной приостановки торгов на фондовом рынке. «Приостановка торгов была вызвана ошибкой конфигурации основного сервера торгово-клиринговой системы фондового рынка, на который был выполнен переход в рамках устранения нештатной ситуации 13 февраля», — говорится в заявлении площадки.
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