Над Смоленской областью сбили еще один украинский беспилотник

БПЛА пытался совершить террористическую атаку на территории региона В среду, 15 ноября, около 7:30 утра на территории Смоленской области была пресечена попытка Украины совершить террористическую атаку на территории региона.
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