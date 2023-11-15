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Над Смоленской областью сбили еще один украинский беспилотник

Над Смоленской областью сбили еще один украинский беспилотник

БПЛА пытался совершить террористическую атаку на территории региона В среду, 15 ноября, около 7:30 утра на территории Смоленской области была пресечена попытка Украины совершить террористическую атаку на территории региона.

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