АиФ: Мигранты возмутились запретом на работу в России

Алина Белова

Требования пусть предъявляют своему правительству за то, что они должны ехать из кишлака на заработки, а не работают у себя в стране. А России пусть скажут СПАСИБО, за то, что им дают работу и обеспечивают не голодную жизнь и забудут, что им кто-то что-то должен. Слишком распоясались.