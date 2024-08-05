Все больше регионов России принимают решение запретить мигрантам работать в определенных сферах. Из-за этого приезжие вынуждены уезжать к себе на родину.
АиФ: Мигранты возмутились запретом на работу в России
Комментарии
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Любовь Басовская
Всех гастеров на родины!!!
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18 час.
Алина Белова
Требования пусть предъявляют своему правительству за то, что они должны ехать из кишлака на заработки, а не работают у себя в стране. А России пусть скажут СПАСИБО, за то, что им дают работу и обеспечивают не голодную жизнь и забудут, что им кто-то что-то должен. Слишком распоясались.
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18 час.
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