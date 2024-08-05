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АиФ: Мигранты возмутились запретом на работу в России

АиФ: Мигранты возмутились запретом на работу в России

Все больше регионов России принимают решение запретить мигрантам работать в определенных сферах. Из-за этого приезжие вынуждены уезжать к себе на родину.

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Комментарии
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Любовь Басовская
Всех гастеров на родины!!!
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18 час.
Алина Белова
Требования  пусть предъявляют  своему  правительству за то, что они  должны  ехать  из кишлака  на заработки, а не  работают у себя в стране.   А  России   пусть скажут СПАСИБО, за то, что  им дают работу и обеспечивают не голодную  жизнь и забудут, что им кто-то что-то должен.  Слишком  распоясались.
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18 час.

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