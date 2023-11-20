Юные мастера сразятся в финале чемпионата «Профессионалы»

За победу поборются 687 финалистов из 62 регионов страны.фото: vk.com/profi_copp78_ru --> В Петербурге на площадке «Экспофорум» с 24 по 28 ноября в преддверии Международного форума-выставки «Российский промышленник – 2023» пройдет финал самого масштабного мероприятия в системе среднего профессионального образования — чемпионата «Профессионалы».