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"У вас Юра Борисов Пушкина сыграл?". Никита Ефремов рассказал, что удивило его отца после выхода из колонии

"У вас Юра Борисов Пушкина сыграл?". Никита Ефремов рассказал, что удивило его отца после выхода из колонии

36-летний Никита Ефремов стал гостем на VK-шоу “Кстати”. Общаясь с ведущими, он упомянул своего отца, 61-летнего Михаила Ефремова, и рассказал о том, что его удивило после выхода из колонии.

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