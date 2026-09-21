«Ак Барс» расторгнет контракт с Хэйсом по соглашению сторон на фоне 0+0 в 5 играх в сезоне («Чемпионат»)

«Ак Барс» расторгнет контракт с форвардом Кевином Хэйсом по соглашению сторон, сообщает «Чемпионат». В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ 34-летний американец не набрал очков в 5 матчах при полезности «минус 1» и среднем времени на льду 15:00.