Расследование смерти Мэтью Перри, произошедшей год назад, продолжается

Расследование смерти Мэттью Перри остается открытым вопросом. Хотя первые результаты вскрытия показали, что смерть актера из "Друзей" наступила в результате передозировки кетамина, полиция все еще пытается установить, кто именно снабдил его этим наркотиком.
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