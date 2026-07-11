🚰 Ряд улиц Симферополя на две недели останется без горячей воды Причина — проведение плановых работ в городских котельных, сообщили в министерстве ЖКХ Крыма.
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🚰 Ряд улиц Симферополя на две недели останется без горячей воды Причина — проведение плановых работ в городских котельных, сообщили в министерстве ЖКХ Крыма.