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Добрый Мир

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Фермеры на двух сотнях тракторов захватили центральную площадь Кишинёва 

Фермеры на двух сотнях тракторов захватили центральную площадь Кишинёва 

Колонна из 200 тракторов вошла сегодня в Кишинев, частично блокировав движение в городе. Таким образом молдавские фермеры протестовали против тяжелых финансовых условий своего труда, возникших во многом из-за демпинга украинских аграриев на европейском рынке.

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