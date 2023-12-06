Фермеры на двух сотнях тракторов захватили центральную площадь Кишинёва 

Колонна из 200 тракторов вошла сегодня в Кишинев, частично блокировав движение в городе. Таким образом молдавские фермеры протестовали против тяжелых финансовых условий своего труда, возникших во многом из-за демпинга украинских аграриев на европейском рынке.