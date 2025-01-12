Обозреватель издания блокнот Александр Пылев утверждает, что Запад попытается расширить зону боевых действий для России и в ближайшее время разжечь новые очаги напряженности в соседних странанах-союзниках.
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