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Антифашист

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Синод ПЦУ снял фальшивого наместника Киево-Печерской Лавры и назначил на его место главу ПЦУ Думенко

Синод ПЦУ снял фальшивого наместника Киево-Печерской Лавры и назначил на его место главу ПЦУ Думенко

Пресс-служба Православной церкви Украины опубликовала решения своего синода. Согласно опубликованным данным Авраамия Лотыша, бывшего иерарха Украинской Православной Церкви, которого в ПЦУ назначили «наместником» Киево-Печерской Лавры, официально сняли с занимаемой должности.

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