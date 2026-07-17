Синод ПЦУ снял фальшивого наместника Киево-Печерской Лавры и назначил на его место главу ПЦУ Думенко

Пресс-служба Православной церкви Украины опубликовала решения своего синода. Согласно опубликованным данным Авраамия Лотыша, бывшего иерарха Украинской Православной Церкви, которого в ПЦУ назначили «наместником» Киево-Печерской Лавры, официально сняли с занимаемой должности.
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