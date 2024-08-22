UKMTO сообщил, что хуситы в третий раз за сутки напали на британское судно

Британское судно было в третий раз за сутки атаковано у берегов Йемена. Об этом сообщил Центр координации морских торговых операций при Королевском военно-морском флоте Великобритании (UKMTO) на своем сайте.
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