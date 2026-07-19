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Пике о финале ЧМ: «Аргентина сразу постарается навязать свою игру, Испании нельзя поддаваться. Месси всегда найдет выход, но есть не только он. Нам нужно придерживаться своего стиля»

Экс-защитник сборной Испании Жерар Пике поделился ожиданиями от финала чемпионата мира. Испанцы сегодня сыграют против команды Аргентины в финальном матче ЧМ-2026 .

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