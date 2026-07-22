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Царьград

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Нижегородский губернатор просит ввести налоговые каникулы для логистов

Нижегородский губернатор просит ввести налоговые каникулы для логистов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел заседание оперативного штаба, на котором рассматривались меры поддержки логистической отрасли и малого бизнеса.

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