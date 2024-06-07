Решение об ударах по России может втянуть Запад в войну, — Байден

Решение разрешить ВСУ удары американским оружием по целям на территории России «теоретически может» втянуть Запад в конфликт, признал президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC, которое он дал во время визита во Францию.
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