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Газета Коммуна

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Какую оценку от федерального центра получил воронежский губернатор по итогам 2025 года

На оперативном  совещании в облправительстве министр экономического развития Воронежской области Людмила Запорожцева рассказала о результатах оценки эффективности деятельности губернатора и исполнительных органов региона по итогам 2025 года.

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