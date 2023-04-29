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Лидер турецкой «Родины» Перинчек призвал открыто признать российскими Крым, ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области

Лидер турецкой «Родины» Перинчек призвал открыто признать российскими Крым, ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области

Лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек, выступая на Всемирной онлайн-конференции по многополярности, призвал открыто признать российскими Крымский полуостров, республики Донбасса, Запорожскую и Херсонскую области.

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