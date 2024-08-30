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Forbes составил очередной рейтинг богатейших женщин России

Forbes составил очередной рейтинг богатейших женщин России

В России появилась новая женщина-миллиардер: это основной акционер «Уралсиба» Людмила Коган. Третий год подряд список возглавляет Татьяна Бакальчук, основательница и генеральный директор Wildberries Новая женщина-миллиардер появилась в России.

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