Forbes составил очередной рейтинг богатейших женщин России

В России появилась новая женщина-миллиардер: это основной акционер «Уралсиба» Людмила Коган. Третий год подряд список возглавляет Татьяна Бакальчук, основательница и генеральный директор Wildberries Новая женщина-миллиардер появилась в России.
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