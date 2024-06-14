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В США начали расследовать инцидент с Boeing 737 Max 8 и «голландским шагом»

В США начали расследовать инцидент с Boeing 737 Max 8 и «голландским шагом»

Самолёт Boeing 737 Max 8 столкнулся с эффектом «голландского шага», экипаж смог вернуть управление над ним, а осмотр воздушного судна выявил повреждение, следует из отчёта Федерального управления гражданской авиации США.

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