Зеленский ищет «крота»: кто-то раскрыл тайну сделки, отдающей Трампу всю Украину

Азохен вей товарищи бояре

Сталин ещё раз пыхнул трубкой и поднял глаза на Зеленского, отчего тот внутренне содрогнулся - Так как вы докатились до жизни такой, гражданин Зеленский? Донбасс бомбите, геноцид устроили. Ваша девичья фамилия, часом, не Пиночет ? Зеленский ощутил, как его брюки стали предательски намокать. - Я русскую мову не розумею… — пробормотал он, в последней отчаянной попытке уйти от ответа. - Не розумеете? – сочувственно переспросил Сталин. – Это не беда, у нас есть хорошие репетиторы русского языка. У них даже Паулюс через три дня заговорил с чистым вологодским акцентом. Сталин поднял трубку и попросил - Соедините меня с репетиторским отделом товарища Берии. - Ой! – вскрикнул побелевший Зеленский. – Ой! Вспомнил! Вспомнил великий и могучий русский язык! Это мой любимый язык, товарищ Сталин! - Вот и хорошо… — Сталин положил трубку. – Вы прямо полиглот, гражданин Зеленский. Тогда расскажите нам про то, как вы ездили в США торговать Украиной. - А он ездил в США? – заинтересовался молчавший до этого Ульянов. Он подошёл к Зеленскому и внимательно его рассмотрел, энергично заложив два пальца за жилетку. - Да вы политическая проститутка, батенька, резюмировал Ульянов результат осмотра. – Это я вам как краевед говорю. - Я, вообще-то, лидер нации… – обиделся Зеленский. - Вы, батенька, не лидер нации, вы — гуано нации. А точнее – говённый нацист! – сообщил Ульянов и радостно рассмеялся. «А старикан ещё тот» — уважительно подумал Сталин.