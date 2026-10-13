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Аргументы и Факты

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Победительница конкурса на лучший сон выиграла 1,2 миллиона рублей

Победительница конкурса на лучший сон выиграла 1,2 миллиона рублей

В Японии впервые провели конкурс на самый глубокий сон, призовой фонд которого составил 2,22 миллиона йен (почти 1,2 миллиона рублей), пишет Newsonjapan.

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