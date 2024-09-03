Специалист Липов дал советы по защите от двух самых опасных схем мошенничества

Настоящие сотрудники банка или правоохранительных органов никогда не будут просить переводить деньги на «безопасные» счета или запрашивать личные данные через телефон или мессенджеры, подчеркнул в беседе с RT директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов.
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