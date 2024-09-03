RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 367 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Зубрин
    Оставьте вы это "НЕДОРАЗУМЕНИЕ" в покое...Собака лает ,а караван идёт!Тарасова предложи...
  • Юрий Зубрин
    Спорное решение и желание....Роналду не планир...
  • Юрий Зубрин
    Этих  и подобных им преступлений не остановить ,если не ввести за целый ряд преступлений смертной казни ,а в частност...Подозреваемый в у...

Специалист Липов дал советы по защите от двух самых опасных схем мошенничества

Специалист Липов дал советы по защите от двух самых опасных схем мошенничества

Настоящие сотрудники банка или правоохранительных органов никогда не будут просить переводить деньги на «безопасные» счета или запрашивать личные данные через телефон или мессенджеры, подчеркнул в беседе с RT директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх