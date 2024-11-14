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Выживший боец Алиев рассказал, как три недели в одиночку сражался с ВСУ

Выживший боец Алиев рассказал, как три недели в одиночку сражался с ВСУ

Российский военный Закарья Алиев, который почти месяц в одиночку сражался без еды и воды в зоне проведения специальной военной операции, рассказал о том, как отбивал атаки Вооружённых сил Украины на опорный пункт.

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