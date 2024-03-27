Глеб Никитин провел совещание о результатах работы промышленности за прошлый год и задачах на 2024‑й

Итоги работы нижегородской промышленности 2023 года и планы на 2024‑й обсудили на масштабном профильном совещании регионального Минпрома на Нижегородской ярмарке под председательством губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
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