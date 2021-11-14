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Пострадавшую при взрыве на НЛМК доставили в ожоговый центр

Пострадавшую при взрыве на НЛМК доставили в ожоговый центр

Сотрудницу НЛМК, пострадавшую при взрыве на предприятии, доставили в ожоговый центр. Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия, компания в режиме реального времени получает от медиков информацию о состоянии пострадавшей.

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