Пострадавшую при взрыве на НЛМК доставили в ожоговый центр

Сотрудницу НЛМК, пострадавшую при взрыве на предприятии, доставили в ожоговый центр. Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия, компания в режиме реального времени получает от медиков информацию о состоянии пострадавшей.