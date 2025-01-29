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Госсекретарь США обсудил с главой дипломатии ЕС санкции против России

Госсекретарь США обсудил с главой дипломатии ЕС санкции против России

Госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности и вице-президентом Европейской комиссии Кайей Каллас обсудил конфликт на Украине и антироссийские санкции.

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