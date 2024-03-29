Какие пособия и соцвыплаты по инвалидности и потере кормильца получают казахстанцы

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня, 28 марта 2024 года, рассказали, какие пособия и социальные выплаты по инвалидности и потере кормильца получают граждане, сообщает Zakon.
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