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Царьград

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Министр обороны России наградил героев СВО: вручены ордена и медали

Министр обороны России наградил героев СВО: вручены ордена и медали

Министр обороны России Андрей Белоусов провел совещание в группировке "Запад", где обсудил обеспечение войск и применение беспилотников в Специальной военной операции.

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