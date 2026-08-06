Клава Кока и Дима Масленников сыграли свадьбу — эксклюзив Super

Клава Кока и Дима Масленников, по данным Super, стали мужем и женой. Одна из самых обсуждаемых пар российского шоу-бизнеса сыграла свадьбу в закрытом формате — торжество прошло без лишних гостей и внимания публики.
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