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Мода и Шоу-бизнес

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Клава Кока и Дима Масленников сыграли свадьбу — эксклюзив Super

Клава Кока и Дима Масленников сыграли свадьбу — эксклюзив Super

Клава Кока и Дима Масленников, по данным Super, стали мужем и женой. Одна из самых обсуждаемых пар российского шоу-бизнеса сыграла свадьбу в закрытом формате — торжество прошло без лишних гостей и внимания публики.

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