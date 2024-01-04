Что стало с любовницами президентов

Рассказываем о пяти эффектных девушках, сумевших потеснить первых леди. Моника Левински Любовница президента США Билла Клинтона Интрижка между Биллом Клинтоном и Моникой Левински считается чуть ли не самой скандальной в современной истории, потому что из-за нее президенту США чуть не предъявили импичмент.