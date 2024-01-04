Рассказываем о пяти эффектных девушках, сумевших потеснить первых леди. Моника Левински Любовница президента США Билла Клинтона Интрижка между Биллом Клинтоном и Моникой Левински считается чуть ли не самой скандальной в современной истории, потому что из-за нее президенту США чуть не предъявили импичмент.
Что стало с любовницами президентов
Комментарии
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Boris Borisov
Как -то я затосковал увидев истинную красоту парижских женщин . . . .
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14 час.
ДШ
Дмитрий Шершов
Только наши первые лица без любовниц!
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10 час.
Fridrich Hlаva
А что Тебе это мешает ?
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8 час.
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