Шпаковский: Лукашенко окрестили «Батькой» из-за его близости к простому народу

Президента Белоруссии Александра Лукашенко окрестили «Батькой» с первых лет в должности главы государства по причине его близости к простым людям, уважения со стороны населения и отсутствия в стране так называемых «неприкасаемых».
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