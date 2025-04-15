Более 100 населенных пунктов Херсонской области остались без света из-за обстрела ВСУ

В Херсонской области в результате ночного обстрела ВСУ были повреждены электросети – без электроснабжения остались 56 тысяч жителей 108 населенных пунктов Алешкинского, Голопристанского и Скадовского округов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии