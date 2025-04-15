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Более 100 населенных пунктов Херсонской области остались без света из-за обстрела ВСУ

Более 100 населенных пунктов Херсонской области остались без света из-за обстрела ВСУ

В Херсонской области в результате ночного обстрела ВСУ были повреждены электросети – без электроснабжения остались 56 тысяч жителей 108 населенных пунктов Алешкинского, Голопристанского и Скадовского округов.

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