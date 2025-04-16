Серийное производство поездов для ВСМ начнется с завершением испытаний

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА /Свердловская область/, 16 апреля. /ТАСС. Серийное производство электропоездов для высокоскоростных магистралей (ВСМ) на заводе «Уральские локомотивы» должно начаться почти одновременно с завершением испытаний и сертификации головных образцов, это требует серьезной работы по синхронизации всех графиков.
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