Учитывая влияние таджикской и прочих диаспор в Челябинске, вообще можно лишь удивиться, что осудили таксиста.
"Я бы не удивился, если бы виновной признали школьницу."
Комментарии
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Игорь Бобров
" И так будет до тех пор пока не начнём избирать судей" тут в слове "избирать" очепяточка...догадайтесь какая)
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10 час.
Борис Сторублевцев
а отец о есть у этой девочки???И почему эта скотина до сих пор жива???
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1 час.
BB
Belitskyi Belitskyi
судей нужно отстранять за такие приговоры и увольнять без права возвращения к судебной деятельности. вообще-то в МВД была практика, что руководитель отвечает за свое подразделение, а значит отстранять и председателя суда, чтобы он отслеживал неправомочные, ошибочные и коррупционные приговоры своих подчиненных
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16 мин.
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