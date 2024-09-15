Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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"Я бы не удивился, если бы виновной признали школьницу."

"Я бы не удивился, если бы виновной признали школьницу."

Учитывая влияние таджикской и прочих диаспор в Челябинске, вообще можно лишь удивиться, что осудили таксиста.

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Комментарии
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Игорь Бобров
&quot; И так будет до тех пор пока не начнём избирать судей&quot; тут в слове &quot;избирать&quot; очепяточка...догадайтесь какая)
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10 час.
Борис Сторублевцев
а отец о есть у этой девочки???И почему эта скотина до сих пор жива???
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1 час.
BB
Belitskyi Belitskyi
судей нужно отстранять за такие приговоры и увольнять без права возвращения к судебной деятельности. вообще-то в МВД была практика, что руководитель отвечает за свое подразделение, а значит отстранять и председателя суда, чтобы он отслеживал неправомочные, ошибочные и коррупционные  приговоры своих подчиненных
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16 мин.

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