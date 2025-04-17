В Приморском крае экипажи морской авиации Тихоокеанского флота провели лётное тактическое учение

На заключительном этапе учения спасательные вертолёты отработали действия по спасению терпящих бедствие на воде и перевозку груза на внешней подвеске.
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