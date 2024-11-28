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Певица Анна Asti сообщила, что мечтает стать матерью

Певица Анна Asti сообщила, что мечтает стать матерью

Певица Анна Дзюба, известная под псевдонимом Анна Asti, призналась в беседе с POPCAKE, что мечтает завести детей.

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Комментарии
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Людмила Патренина
А вы нам это зачем рассказываете ? Вы считаете , что это нам всем интересно!? Так рожай и радуйся , кто не дает -то  тебе. Это хорошо, что мы ее сейчас хоть в телевизоре не видим.  Меня это радует. Певица так себе. Затесалась в московскую тусовку и думает, что нашей стране нужна. А о своих желаниях лучше с мамой своей поделись, тепла больше получишь !
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