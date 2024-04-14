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Кубок России по гандболу. Финал. ЦСКА победил «Пермских медведей»

Чемпионом турнира стал московский ЦСКА, обыгравший в финале «Пермских медведей». Кубок России Мужчины Москва Финал ЦСКА – Пермские медведи – 34:32 (17:18)   Матч за 3-е место Чеховские медведи – СКИФ – 41:25 (20:12).

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