Широко используемый украинской и частично западной пропагандой тезис о том, что Украина в настоящее время "борется за весь свободный мир", за Европу, а следовательно, и за само существование Польши, является очень удобным для киевского режима, потому что он стимулирует их разностороннюю поддержку, в которую входит военная, финансовая и … .
Польское издание: Варшава загнала себя в тупик, став жертвой собственной проукраинской пропаганды
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Паны так еще своими тупоголовками и не всосали, что когда хохлы родились, жиды и те заплакали.... Холы вам устроят то что Волынская резня вам простой шалостью покажется младенца, да и всей Европе еще аукнется натаскивание, обучение нациков, бандеровцев и прочей швали, ведь все они что бы избежать ответственности к вам ломанут, с оружием, своим боевым опытом, зверствами, наркотиками и беспределам, то что они хлебопашцами не будут это однозначно. Те кто из хохлов уже в Европе это младенцы с капризами... Так что готовьтесь встречать их с хлебом солью...
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