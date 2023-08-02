Польское издание: Варшава загнала себя в тупик, став жертвой собственной проукраинской пропаганды

АНГЕЛ АНГЕЛ

Паны так еще своими тупоголовками и не всосали, что когда хохлы родились, жиды и те заплакали.... Холы вам устроят то что Волынская резня вам простой шалостью покажется младенца, да и всей Европе еще аукнется натаскивание, обучение нациков, бандеровцев и прочей швали, ведь все они что бы избежать ответственности к вам ломанут, с оружием, своим боевым опытом, зверствами, наркотиками и беспределам, то что они хлебопашцами не будут это однозначно. Те кто из хохлов уже в Европе это младенцы с капризами... Так что готовьтесь встречать их с хлебом солью...