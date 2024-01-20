Мэр Москвы рассказал о комплексной реконструкции газопроводов-дюкеров

Сергей Собянин сообщил о скором завершении реконструкции ещё двух газопроводов-дюкеров."Больше половины работ по реконструкции Голутвинского и Щукинского газопроводов-дюкеров завершено", - об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своём Телеграм-канале.