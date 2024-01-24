Захарова назвала искажением реальности заявления США об осуждении РФ ХАМАС в ООН

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале отреагировала на заявление Госдепа США, что Москва проигнорировала в Совете Безопасности ООН просьбу некоторых его членов осудить палестинскую группировку ХАМАС за нападение на Израиль 7 октября.